В Минкомсвязи РФ заявили, что YouTube не подпадает под ограничения закона об онлайн-кинотеатрах

"Мы можем официально заявить, что все разговоры о том, что YouTube попадает под ограничения, не имеют ничего общего с реальностью. YouTube под эти ограничения не попадает ", - заявил А.Волин.

Он пояснил, что ограничения не распространяются на услуги, где расположен преимущественно пользовательский контент.

"То есть профессиональный контент тоже может быть, но его наличие - это не повод для ограничений. Вопрос в специализации сервиса ", - отметил заместитель министра связи.

Напомним, в правовом комитете медиакомуникацийного союза (МКС) заявили, что законопроект об ограничении иностранного участия в аудиовизуальных сервисах в 20% может заставить YouTube уйти из России.