У Миколаївській області спалахнув ліс

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 13121 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 29966 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 45043 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 55158 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 87981 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69081 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80644 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94708 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87643 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 182965 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1.5м/с
64%
Популярнi новини

У Києві ліквідували пожежі після нічної атаки рф: нові кадри наслідків

12 квітня, 07:39 • 7368 перегляди

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 11189 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6862 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 11677 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 5710 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 45056 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 182969 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338093 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272173 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382325 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 4610 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 6998 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 55158 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19539 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24691 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

У Миколаївській області спалахнув ліс

Київ • УНН

 • 16049 перегляди

КИЇВ. 16 серпня. УНН. Рятувальники гасять пожежу, яка виникла у Вознесенському районі Миколаївської області у лісовому масиві. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.

У Миколаївській області спалахнув ліс

"16 серпня о 12:37 до Служби порятунку "101" від громадян почали масово надходити дзвінки про чергову пожежу на території лісового масиву ПрАТ "Микитівський гранітний кар’єр" с. Бузьке Вознесенського району", - йдеться в повідомленні.

Перша пожежа сталася сьогодні вранці - о 6:50. Її площа склала 100 кв.м. О 7:40 займання ліквідували лісничі. Однак цього разу, за інформацією очевидців, площа пожежі була значно більша. За викликом направили рятувальників. Також до гасіння долучилися місцеві мешканці.

"Для проведення розвідки та виявлення осередків пожежі залучено квадрокоптер. За результатами розвідки виявлено 2 осередки горіння. Орієнтовна загальна площа склала 3 га. Додатково направлено техніку та особовий склад Новоодеського та Южноукраїнського гарнізонів. На місце виїхала мобільна група Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на чолі з керівництвом. Наразі вдалося не допустити верхової пожежі, триває проливка осередків горіння та гасіння низової пожежі підручними засобами", - зазначили у ДСНС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пожежі у Каліфорнії: ліси можуть горіти до вересня 

До гасіння вогню залучили 12 одиниць основної та спеціальної техніки. Використали три водовозки та трактор з плугом для проведення опашки.

"Ситуація контрольована. Загрози розповсюдження пожежі на населені пункти, розташовані поруч, немає. Ліквідація пожежі триває", - запевнили рятувальники.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Лівані вирують лісові пожежі 

Нагадаємо, до 17 серпня в Україні переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,996.70
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,657.64