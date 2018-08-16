У Миколаївській області спалахнув ліс
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Рятувальники гасять пожежу, яка виникла у Вознесенському районі Миколаївської області у лісовому масиві. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.
"16 серпня о 12:37 до Служби порятунку "101" від громадян почали масово надходити дзвінки про чергову пожежу на території лісового масиву ПрАТ "Микитівський гранітний кар’єр" с. Бузьке Вознесенського району", - йдеться в повідомленні.
Перша пожежа сталася сьогодні вранці - о 6:50. Її площа склала 100 кв.м. О 7:40 займання ліквідували лісничі. Однак цього разу, за інформацією очевидців, площа пожежі була значно більша. За викликом направили рятувальників. Також до гасіння долучилися місцеві мешканці.
"Для проведення розвідки та виявлення осередків пожежі залучено квадрокоптер. За результатами розвідки виявлено 2 осередки горіння. Орієнтовна загальна площа склала 3 га. Додатково направлено техніку та особовий склад Новоодеського та Южноукраїнського гарнізонів. На місце виїхала мобільна група Головного управління ДСНС України у Миколаївській області на чолі з керівництвом. Наразі вдалося не допустити верхової пожежі, триває проливка осередків горіння та гасіння низової пожежі підручними засобами", - зазначили у ДСНС.
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До гасіння вогню залучили 12 одиниць основної та спеціальної техніки. Використали три водовозки та трактор з плугом для проведення опашки.
"Ситуація контрольована. Загрози розповсюдження пожежі на населені пункти, розташовані поруч, немає. Ліквідація пожежі триває", - запевнили рятувальники.
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Нагадаємо, до 17 серпня в Україні переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки.