В Николаевской области вспыхнул лес
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Спасатели тушат пожар, возникший в Вознесенском районе Николаевской области в лесном массиве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает УНН.
"16 августа в 12:37 в Службу спасения "101" от граждан начали массово поступать звонки об очередном пожар на территории лесного массива ЧАО "Никитовский гранитный карьер" с. Бугское Вознесенского района", - говорится в сообщении.
Первый пожар произошел сегодня утром - в 6:50. Ее площадь составила 100 кв.м. В 7:40 возгорание ликвидировали лесничие. Но на этот раз, по информации очевидцев, площадь пожара была значительно больше. По вызову направили спасателей. Также к тушению присоединились местные жители.
"Для проведения разведки и обнаружения очагов пожара привлечен квадрокоптер. По результатам разведки выявлено 2 очага горения. Ориентировочная общая площадь составила 3 га. Дополнительно направлено технику и личный состав Новоодесского и Южноукраинского гарнизонов. На место выехала мобильная группа Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области во главе с руководством. Удалось не допустить верховой пожар, продолжается проливка очагов горения и тушения низового пожара подручными средствами", - отметили в ГСЧС.
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К тушению огня привлекли 12 единиц основной и специальной техники. Использовали три водовозки и трактор с плугом для проведения опашки.
"Ситуация контролируется. Угрозы распространения пожара на населенные пункты, расположенные рядом, нет. Ликвидация пожара продолжается", - заверили спасатели.
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Напомним, до 17 августа в Украине будет преобладать высокий уровень пожарной опасности.