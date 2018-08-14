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У Миколаєві стався конфлікт із різаниною: одну людину поранили

Київ • УНН

 • 11374 перегляди

КИЇВ. 14 серпня. УНН. В одному з кафе у Центральному районі Миколаєва стався конфлікт, під час якого чоловік отримав ножове поранення. Про це УНН повідомили у ГУНП у Миколаївській області.

У Миколаєві стався конфлікт із різаниною: одну людину поранили

"Сигнал до поліції надійшов близько 22:00. У кафе перебував чоловік у стані алкогольного сп'яніння, який заснув. Компанія молодих людей побачила, як зловмисники зняли або намагаються зняти - зараз ця інформація перевіряється - з нього ланцюжок. Вступилися, виник конфлікт. Сам постраждалий (чоловік, який надалі отримав поранення, - ред.) - ні з тої, ні з іншої компанії. Він підійшов спитати, що відбувається. У відповідь один з тих, хто намагався зняти ланцюжок, вдарив його ножем", - зазначили в поліції.

Постраждалий отримав поранення у плече. У нього тяжкі тілесні ушкодження. Наразі він перебуває у лікарні. А чоловік, з якого хотіли зняти ланцюжок, перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння. Коли на місце інциденту приїхала поліція, він продовжував спати.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 КК України - умисне тяжке тілесне ушкодження. Поліція нині розшукує усіх учасників події.

Нагадаємо, у Києві, поблизу Ботанічного саду, стався конфлікт між двома компаніями, який згодом переріс у бійку. У результаті один з учасників конфлікту дістав пістолет та здійснив ряд пострілів у повітря. 

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