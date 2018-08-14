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В Николаеве произошел конфликт с поножовщиной: один человек ранен

Киев • УНН

 • 11374 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В одном из кафе в Центральном районе Николаева произошел конфликт, в ходе которого мужчина получил ножевое ранение. Об этом УНН сообщили в ГУНП в Николаевской области.

В Николаеве произошел конфликт с поножовщиной: один человек ранен

"Сигнал в полицию поступил около 22:00. В кафе находился мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который уснул. Компания молодых людей увидела, как злоумышленники сняли или пытаются снять - сейчас эта информация проверяется - с него цепочку. Вступились, возник конфликт. Сам пострадавший (мужчина, который впоследствии получил ранения, - ред.) - ни с той, ни с другой компании. Он подошел спросить, что происходит. В ответ один из тех, кто пытался снять цепочку, ударил его ножом", - отметили в полиции.

Пострадавший получил ранение в плечо. У него тяжелые телесные повреждения. Сейчас он находится в больнице. А мужчина, с которого хотели снять цепочку, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Когда на место инцидента приехала полиция, он продолжал спать.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 УК Украины - умышленное тяжкое телесное повреждение. Полиция сейчас разыскивает всех участников события.

Напомним, в Киеве, вблизи Ботанического сада, произошел конфликт между двумя компаниями, который впоследствии перерос в драку. В результате один из участников конфликта достал пистолет и совершил ряд выстрелов в воздух.

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