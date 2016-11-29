У Миколаєві двох підлітків заарештували за побиття школяра

Сьогодні Заводський районний суд м. Миколаєва обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підлітків, які вранці 27 листопада, жорстоко побили 12-річного школяра та відібрали у нього мобільний телефон.

Так, підлітки підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 186 ( грабіж) Кримінального кодексу України.

Суд заарештував підозрюваних терміном на 60 днів без права виходу під заставу.

Досудове розслідування наразі триває.

Нагадаємо, зловмисників затримали за напад на 12-річного школяра у Миколаєві.