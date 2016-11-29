В Николаеве двух подростков арестовали за избиение школьника

Сегодня Заводской районный суд г. Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для двух подростков, которые утром 27 ноября, жестоко избили 12-летнего школьника и отобрали у него мобильный телефон.

Подростки подозреваются в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Суд арестовал подозреваемых сроком на 60 дней без права выхода под залог.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, злоумышленников задержали за нападение на 12-летнего школьника в Николаеве.