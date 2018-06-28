У Меріленді в редакції газети сталася стрілянина, загинули чотири людини
Київ • УНН
КИЇВ. 28 червня. УНН. В американському штаті Меріленд сталася стрілянина в редакції газети The Capital. За даними CBS News, у результаті загинули чотири людини, підтвердження цієї інформації поки немає, передає УНН.
Чи є інші постраждалі, не уточнюється.
Стрілянина сталася в редакції газети The Capital в околицях Аннаполісу, повідомляє The Baltimore Sun (власник The Capital) зі посиланням на співробітників видання.
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Fox News повідомляє, що підозрюваного затримали.
Журналіст The Capital Філ Девіс розповів у твіттері, що злочинець відкрив вогонь по співробітниках газети через скляні двері офісу.
“Ніщо не може бути гірше, ніж сидячи під столом чути, як у людей стріляють, після чого злочинець перезаряджає зброю”, — написав він.
У поліції округу Анн-Арандел підтвердили факт стрілянини, але відмовилися повідомити що-небудь про постраждалих і затримання злочинця.
This was the scene earlier outside the Capital Gazette in Annapolis. First reports of a shooting were around 2:40 p.m. pic.twitter.com/dolULaqbb5— The Baltimore Sun (@baltimoresun) 28 червня 2018 р.
#BREAKING Several dead in newsroom shooting in Maryland capital Annapolis, according to reports pic.twitter.com/81OLltWXJV— AFP news agency (@AFP) 28 червня 2018 р.