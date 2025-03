У Меріленді в редакції газети сталася стрілянина, загинули чотири людини

Чи є інші постраждалі, не уточнюється.

Стрілянина сталася в редакції газети The Capital в околицях Аннаполісу, повідомляє The Baltimore Sun (власник The Capital) зі посиланням на співробітників видання.

Fox News повідомляє, що підозрюваного затримали.

Журналіст The Capital Філ Девіс розповів у твіттері, що злочинець відкрив вогонь по співробітниках газети через скляні двері офісу.

“Ніщо не може бути гірше, ніж сидячи під столом чути, як у людей стріляють, після чого злочинець перезаряджає зброю”, — написав він.

У поліції округу Анн-Арандел підтвердили факт стрілянини, але відмовилися повідомити що-небудь про постраждалих і затримання злочинця.

This was the scene earlier outside the Capital Gazette in Annapolis. First reports of a shooting were around 2:40 p.m. pic.twitter.com/dolULaqbb5

— The Baltimore Sun (@baltimoresun) 28 червня 2018 р.

#BREAKING Several dead in newsroom shooting in Maryland capital Annapolis, according to reports pic.twitter.com/81OLltWXJV

— AFP news agency (@AFP) 28 червня 2018 р.