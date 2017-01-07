У мережі з’явилися фото оновленого Windows 10

Відтак можна стверджувати, що в ОС буде більше анімації та ефектів розмитості, які є подібними до тих, що використовувалися в Windows Vista і Windows 7.

Крім того, Project Neon включатиме в себе інструмент під назвою Acrylic, який дозволить більш детально налаштувати зовнішній вигляд універсальних програм.

Також зазначається, що робитиметься ставка і на 3D та HoloLens.

Повідомляється, що оновлення стане швидше незначним доповненням до Windows 10, ніж її капітальним ремонтом.

Додаток Project Neon вийде в цьому році, а його деталі Microsoft повідомить в травні.