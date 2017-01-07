У мережі з’явилися фото оновленого Windows 10
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. Компанія Microsoft працює над оновленням елементів користувацького інтерфейсу в операційній системі Windows 10, яка отримала назву Project Neon. Як повідомляє The Verge, у мережі з’явилися скріншоти оновленого Windows 10, передає УНН.
Відтак можна стверджувати, що в ОС буде більше анімації та ефектів розмитості, які є подібними до тих, що використовувалися в Windows Vista і Windows 7.
Крім того, Project Neon включатиме в себе інструмент під назвою Acrylic, який дозволить більш детально налаштувати зовнішній вигляд універсальних програм.
Також зазначається, що робитиметься ставка і на 3D та HoloLens.
Повідомляється, що оновлення стане швидше незначним доповненням до Windows 10, ніж її капітальним ремонтом.
Додаток Project Neon вийде в цьому році, а його деталі Microsoft повідомить в травні.