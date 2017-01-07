В сети появились скриншоты обновленного Windows 10
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Компания Microsoft работает над обновлением элементов пользовательского интерфейса в операционной системе Windows 10, которая получила название Project Neon. Как сообщает The Verge, в сети появились скриншоты обновленного Windows 10, передает УНН.
Таким образом можно утверждать, что в ОС будет больше анимации и эффектов размытости, которые подобны тем, которые использовались в Windows Vista и Windows 7.
Кроме того, Project Neon включать в себя инструмент под названием Acrylic, который позволит более детально настроить внешний вид универсальных программ.
Также отмечается, что будет делаться ставка и на 3D и HoloLens.
Сообщается, что обновление будет скорее незначительным дополнением к Windows 10, чем ее капитальным ремонтом.
Приложение Project Neon выйдет в этом году, а его детали Microsoft сообщит в мае.