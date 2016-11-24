У Массачусетському технологічному інституті створили штучні м'язові волокна з нейлону

Штучні м’язи — це матеріали, здатні скорочуватися подібно м’язовим волокнам. Дослідники з MIT заявили, що розробили найпростішу і дешеву систему для створення таких “м’язів”.

Ключовий компонент, з якого вчені МТІ зробили волокна штучних м’язів — недорогі і широко поширені волокна нейлону. Новий підхід до використання цього матеріалу полягає у формуванні та нагріванні волокон певним чином.

Вчені і раніше доводили, що штучні м’язи, скорочуються довше і більше і також виробляють більше енергії, ніж справжні м’язи. Але повторити скорочення м’язів як, наприклад, в руці людини були неможливими при використанні таких дешевих матеріалів до нової роботи в Массачусетському технологічному інституті.

Подібні технології використовувати в багатьох областях: від компонентів робототехніки до автомобілебудування і авіаційної промисловості.

Як стверджують вчені, їх штучне волокно може пережити близько 100 тис. циклів скорочень і до того ж може витримати енергію від 17 циклів скорочення в секунду.

Один з учасників проекту стверджує, що ця технологія, також, знайшла б своє місце і в текстильній промисловості. Так, подібне волокно можна було б використовувати в одязі, за рахунок чого одяг прилягав би до тіла за рахунок чого підходив би кожному власнику не залежно від індивідуальних особливостей тіла. Або ж при виготовленні взуття. Взуття з такими волокнами мало б здатність підлаштовуватися під кожен крок власника, тобто міняти свою жорсткість залежно від поверхні.

“Це проста ідея, яка працює дуже добре. Матеріали дуже дешеві, що здешевлює і робить універсальним виробництво. Спосіб приведення в дію є простим електричної імпульс. Сила скорочення і гнучкість просто вражає”, — сказав професор Університету Wollongong в Австралії, Джеффрі Спінкс.