В Массачусетском технологическом институте создали искусственные мышечные волокна из нейлона

Искусственные мышцы - это материалы, способные сокращаться подобно мышечным волокнам. Исследователи из MTИ заявили, что разработали простейшую и дешевую систему для создания таких "мышц".

Ключевой компонент, из которого ученые МТИ сделали волокна искусственных мышц - недорогие и широко распространенные волокна нейлона. Новый подход к использованию этого материала заключается в формировании и нагревании волокон определенным образом.

Ученые и раньше доказывали, что искусственные мышцы сокращаются дольше и больше и также производят больше энергии, чем настоящие мышцы. Но повторить сокращение мышц как, например, в руке человека было невозможным при использовании таких дешевых материалов до новой работы в Массачусетском технологическом институте.

Подобные технологии можно использовать во многих областях: от компонентов робототехники до автомобилестроения и авиационной промышленности.

Как утверждают ученые, их искусственное волокно может пережить около 100 тыс. циклов сокращений и к тому же может выдержать энергию от 17 циклов сокращений в секунду.

Один из участников проекта утверждает, что эта технология, также нашла бы свое место и в текстильной промышленности. Так, подобное волокно можно было бы использовать в одежде, за счет чего одежда прилегала бы к телу за счет чего подходила бы каждому владельцу независимо от индивидуальных особенностей тела. Или же при изготовлении обуви. Обувь с такими волокнами имела бы способность подстраиваться под каждый шаг владельца, то есть менять свою жесткость в зависимости от поверхности.

"Это простая идея, которая работает очень хорошо. Материалы очень дешевые, что удешевляет и делает универсальным производство. Способ приведения в действие является простым электрической импульс. Сила сокращения и гибкость просто поражает", - сказал профессор Университета Wollongong в Австралии Джеффри Спинкс.