У Маріуполі відбулася ДТП за участю п'яного військовослужбовця
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Маріуполі через ДТП було затримано п'яного водія військової вантажівки, передає кореспондент УНН.
Сьогодні в Маріуполі близько 12 години дня в центрі міста відбулася ДТП. За попередньою інформацією, військова вантажівка, здійснюючи рух на червоне світло по проспекту Миру, врізалась в автомобіль марки “Пежо” червоного кольору.
В результаті ДТП постраждала дівчина, яка перебувала за кермом “Пежо”.
Також, стало відомо, що в крові військового, який був за кермом виявлено 1,79 проміле алкоголю.
Також журналіст УНН отримав відеозапис, на якому видно, як водій військової вантажівки відповідає “заплітається мовою” як сталося ДТП.
“Так вийшло... так вийшло” — повідомив в камеру військовий.