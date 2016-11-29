В Мариуполе произошло ДТП с участием пьяного военнослужащего
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Мариуполе из-за ДТП был задержан пьяный водитель военного грузовика, передает корреспондент УНН.
Сегодня в Мариуполе около 12:00 дня в центре города произошло ДТП. По предварительной информации, военный грузовик, осуществляя движение на красный свет по проспекту Мира, врезалась в автомобиль марки «Пежо» красного цвета.
В результате ДТП пострадала девушка, которая находилась за рулем «Пежо».
Также, стало известно, что в крови военного, который был за рулем обнаружено 1,79 промилле алкоголя.
Также журналист УНН получил видеозапись, на которой видно, как водитель военного грузовика отвечает "заплетающимся языком" как произошло ДТП.
"Так получилось ... так получилось", - сообщил в камеру военный.