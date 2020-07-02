У Маріуполі на території дитсадку виявили чоловіка з травмами та опіками
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. На території дитячого садку у Маріуполі Донецької області було виявлено непритомного чоловіка з опіками та різного роду травмами. Про це УНН повідомили правоохоронці.
Так, місцевий житель 1983 року народження був знайдений непритомним у дитсадку. У чоловіка черепно-мозкова травма, травма ока, опіки обличчя та дихальних шляхів.
Чоловіка у стані коми було госпіталізовано.
Наразі розпочато досудове розслідування за фактом замаху на вбивство. Встановлюються обставини та причетні особи.
Як повідомляв УНН, у Києві чоловік піде під суд за жорстоке побиття 4-річної дитини.