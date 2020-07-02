В Мариуполе на территории детсада обнаружили мужчину с травмами и ожогами
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. На территории детского сада в Мариуполе Донецкой области был обнаружен мужчина без сознания с ожогами и разного рода травмами. Об этом УНН сообщили правоохранители.
Так, местный житель 1983 года рождения был найден без сознания в детском саду. У мужчины черепно-мозговая травма, травма глаза, ожоги лица и дыхательных путей.
Мужчину в состоянии комы госпитализировали.
Сейчас начато досудебное расследование по факту покушения на убийство. Устанавливаются обстоятельства и причастные лица.
Как сообщал УНН, в Киеве мужчина пойдет под суд за жестокое избиение 4-летнего ребенка.