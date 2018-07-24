У Маріуполі автівка врізалася в огорожу будівлі СБУ

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні вранці у Маріуполі автомобіль здійснив наїзд на огорожу будівлі Управління Служби безпеки України в Донецькій області. Водій втік з місця подій. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Центрального відділу поліції Маріуполя.