У Маріуполі автівка врізалася в огорожу будівлі СБУ
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 липня. УНН. Сьогодні вранці у Маріуполі автомобіль здійснив наїзд на огорожу будівлі Управління Служби безпеки України в Донецькій області. Водій втік з місця подій. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Центрального відділу поліції Маріуполя.
"Близько 4-ої ранку в центральному районі Маріуполя невідомий на автомобілі пошкодив частину металевої огорожі біля обласної будівлі СБУ", - зазначили у відомстві.
На місці працює оперативно-слідча група. Наразі правоохоронцями проводиться перевірка та встановлюються всі обставини подій.
Нагадаємо, поліція Маріуполя почала розслідувати ДТП, у результаті якої постраждали 7 місцевих мешканців.