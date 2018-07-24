В Мариуполе автомобиль врезался в ограждение здания СБУ
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 июля. УНН. Сегодня утром в Мариуполе автомобиль совершил наезд на ограждение здания Управления Службы безопасности Украины в Донецкой области. Водитель скрылся с места событий. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Центрального отдела полиции Мариуполя.
"Около четвёртого утра в центральном районе Мариуполя неизвестный на автомобиле повредил часть металлического ограждения возле областной здания СБУ", - отметили в ведомстве.
На месте работает оперативно-следственная группа. Сейчас правоохранителями проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства событий.
Напомним, полиция Мариуполя начала расследовать ДТП, в результате которого пострадали 7 местных жителей.