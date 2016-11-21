У Львові відбувся "Молитовний Майдан"

Участь в молитві взяли священнослужителі всіх конфесій. Священики відправили панахиду біля пам'ятника Тарасу Шевченку. Зараз біля пам'ятника Кобзареві, на місці де стояв львівський Майдан, розпочалась акція "Україна - це Європа".

Участь в заході взяло близько тисячі небайдужих львівян.

Нагадаємо, на полі почесних поховань №67 на Личаківському кладовищі львів’яни поклали квіти та запалили лампадки на могилах загиблих під час Революції гідності.