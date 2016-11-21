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Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны
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Во Львове состоялся "Молитвенный Майдан"

Киев • УНН

 • 10766 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 ноября. УНН. Во Львове состоялся "Молитвенный Майдан" - совместная молитва за Украину и ее защитников в рамках празднования Дня Достоинства и Свободы. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Во Львове состоялся "Молитвенный Майдан"

Участие в молитве приняли священнослужители всех конфессий. Священники отслужили панихиду возле памятника Тарасу Шевченко. Сейчас у памятника Кобзарю, на месте, где стоял львовский Майдан, началась акция "Украина - это Европа".

Участие в мероприятии приняли около тысячи неравнодушных жителей города.

Напомним, на поле почетных захоронений №67 на Лычаковском кладбище львовяне возложили цветы и зажгли лампадки на могилах погибших во время Революции Достоинства.

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