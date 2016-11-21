Во Львове состоялся "Молитвенный Майдан"

Участие в молитве приняли священнослужители всех конфессий. Священники отслужили панихиду возле памятника Тарасу Шевченко. Сейчас у памятника Кобзарю, на месте, где стоял львовский Майдан, началась акция "Украина - это Европа".

Участие в мероприятии приняли около тысячи неравнодушных жителей города.

Напомним, на поле почетных захоронений №67 на Лычаковском кладбище львовяне возложили цветы и зажгли лампадки на могилах погибших во время Революции Достоинства.