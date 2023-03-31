У Львові пролунав вибух, є жертва, ще одна особа постраждала
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Львові ввечері 31 березня пролунав вибух. Внаслідок інциденту одна особа загинула, ще одна — постраждала. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.
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“Вибухнула граната на вул. Замарстинівській 150, є постраждала одна людина, також одна людина загинула. На місці працюють всі відповідні служби”, — зазначив він.
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