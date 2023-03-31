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У Львові пролунав вибух, є жертва, ще одна особа постраждала

У Львові пролунав вибух, є жертва, ще одна особа постраждала

Київ • УНН

 • 463316 перегляди

КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Львові ввечері 31 березня пролунав вибух. Внаслідок інциденту одна особа загинула, ще одна — постраждала. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

Цитата

“Вибухнула граната на вул. Замарстинівській 150, є постраждала одна людина, також одна людина загинула. На місці працюють всі відповідні служби”, — зазначив він.

Нагадаємо 

У Львові на Марсовому полі почали ексгумацію давніх військових поховань.

Українські Національні Новини

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