У Львові продовжився суд, на якому оберуть запобіжний захід директору нічного клубу
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Сьогодні у Львові продовжився суд, на якому оберуть запобіжний захід директору нічного клубу "Мі100", передає кореспондент УНН.
Судове засідання проходить у Франківському райсуді Львова. Суддя у справі - Богдан Лозинський.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час пожежі 27 листопада в ТзОВ “Клуб Мі100”, що на вул. Науковій у м. Львові було госпіталізовано 14 осіб. Вчора, 29 листопада, вночі у Львові помер чоловік, який обгорів у нічному клубі. За фактом пожежі у львівському клубі відкрито кримінальне провадження.