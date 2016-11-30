У Львові продовжився суд, на якому оберуть запобіжний захід директору нічного клубу

Судове засідання проходить у Франківському райсуді Львова. Суддя у справі - Богдан Лозинський.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час пожежі 27 листопада в ТзОВ “Клуб Мі100”, що на вул. Науковій у м. Львові було госпіталізовано 14 осіб. Вчора, 29 листопада, вночі у Львові помер чоловік, який обгорів у нічному клубі. За фактом пожежі у львівському клубі відкрито кримінальне провадження.