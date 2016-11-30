Во Львове продолжился суд, на котором изберут меру пресечения директору ночного клуба

Судебное заседание проходит во Франковском райсуде Львова. Судья по делу - Богдан Лозинский.

Напомним, как сообщал УНН, во время пожара 27 ноября в ООО "Клуб Ми100", что на ул. Научной в г. Львов были госпитализированы 14 человек. Вчера, 29 ноября, ночью во Львове умер мужчина, который обгорел в ночном клубе. По факту пожара во львовском клубе открыли уголовное производство.