Во Львове продолжился суд, на котором изберут меру пресечения директору ночного клуба
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Сегодня во Львове продолжился суд, на котором изберут меру пресечения директору ночного клуба "Ми100", передает корреспондент УНН.
Судебное заседание проходит во Франковском райсуде Львова. Судья по делу - Богдан Лозинский.
Напомним, как сообщал УНН, во время пожара 27 ноября в ООО "Клуб Ми100", что на ул. Научной в г. Львов были госпитализированы 14 человек. Вчера, 29 ноября, ночью во Львове умер мужчина, который обгорел в ночном клубе. По факту пожара во львовском клубе открыли уголовное производство.