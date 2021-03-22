У Львові кришка каналізаційного люку влетіла в авто, загинула одинадцятирічна дитина

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КИЇВ. 22 березня. УНН. У Львові внаслідок ДТП загинув одинадцятирічний хлопчик. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області, передає кореспондент УНН.

Деталі

“21 березня службовий автомобіль оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Внаслідок наїзду на аварійний люк, який знаходився на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з під авто і поцілила в зустрічний автомобіль. Внаслідок трагедії загинув одинадцятирічний хлопчик, що перебував в салоні автомобіля”, — повідомили у ДСНС.

Доповнення

На початку року на Прикарпатті через зіткнення двох автомобілів загинула неповнолітня дівчина, ще четверо людей отримали травми.

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