У Львові кришка каналізаційного люку влетіла в авто, загинула одинадцятирічна дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. У Львові внаслідок ДТП загинув одинадцятирічний хлопчик. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Львівській області, передає кореспондент УНН.
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“21 березня службовий автомобіль оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у Львівській області слідував до місця пожежі з увімкненими маячками та спеціальним звуковим сигналом. Внаслідок наїзду на аварійний люк, який знаходився на проїжджій частині, виникла трагедія. Кришка люка вилетіла з під авто і поцілила в зустрічний автомобіль. Внаслідок трагедії загинув одинадцятирічний хлопчик, що перебував в салоні автомобіля”, — повідомили у ДСНС.
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На початку року на Прикарпатті через зіткнення двох автомобілів загинула неповнолітня дівчина, ще четверо людей отримали травми.