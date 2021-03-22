Во Львове крышка канализационного люка влетела в авто, погиб одиннадцатилетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Во Львове в результате ДТП погиб одиннадцатилетний мальчик. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС во Львовской области, передает корреспондент УНН.
Детали
“21 марта служебный автомобиль оперативно-координационного центра ГУ ГСЧС Украины во Львовской области следовал к месту пожара с включенными маячками и специальным звуковым сигналом. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия. Крышка люка вылетела из-под авто и попала во встречный автомобиль. В результате трагедии погиб одиннадцатилетний мальчик, находившийся в салоне автомобиля”, — сообщили в ГСЧС.
Дополнение
В начале года на Прикарпатье из-за столкновения двух автомобилей погибла несовершеннолетняя девушка, еще четыре человека получили травмы.