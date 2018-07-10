У Львові чоловік та жінка потрапили під колеса поїзда
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 10 липня. УНН. На околиці Львова пасажирський потяг скоїв наїзд на двох людей. Від отриманих травм померла жінка. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.
"9 липня о 20:26 на перегоні Підбірці – Підзамче у Львові, по вул. Бродівська, 7, потягом №749 сполученням Київ – Івано-Франківськ здійснений наїзд на 2 осіб", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що невідома жінка 30-35 років померла до приїзду карети швидкої медичної допомоги. Чоловік, мешканець Львова 1985 року народження, отримав закриту черепно-мозкову травму, забійну рану тім'яної ділянки, закритий злам правого передпліччя. Його госпіталізували до ЛШМД.
Затримка в русі потягу №749 склала 1 годину 16 хвилин. Причини трагедії встановлюються.
Нагадаємо, у Києві поїзд на смерть збив чоловіка та жінку, які переходили колії у невстановленому місці.