Во Львове мужчина и женщина попали под колеса поезда

"9 июля в 20:26 на перегоне Подборцы - Подзамче во Львове, по ул. Бродовская, 7, поездом №749 сообщением Киев - Ивано-Франковск осуществлен наезд на 2 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестная женщина 30-35 лет скончалась до приезда кареты скорой медицинской помощи. Мужчина, житель Львова 1985 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, убойную рану теменной области, закрытый перелом правого предплечья. Его госпитализировали в БСМП.

Задержка в движении поезда №749 составила 1 час 16 минут. Причины трагедии устанавливаются.

Напомним, в Киеве поезд насмерть сбил мужчину и женщину, которые переходили пути в неустановленном месте.