Во Львове мужчина и женщина попали под колеса поезда

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 61150 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 107435 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 128687 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 135924 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 171835 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 154168 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141713 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130516 просмотра

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Эксклюзив
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7 марта, 08:52 • 183325 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118355 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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Во Львове мужчина и женщина попали под колеса поезда

Во Львове мужчина и женщина попали под колеса поезда

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 10 июля. УНН. На окраине Львова пассажирский поезд совершил наезд на двух человек. От полученных травм скончалась женщина. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА, передает УНН.

"9 июля в 20:26 на перегоне Подборцы - Подзамче во Львове, по ул. Бродовская, 7, поездом №749 сообщением Киев - Ивано-Франковск осуществлен наезд на 2 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что неизвестная женщина 30-35 лет скончалась до приезда кареты скорой медицинской помощи. Мужчина, житель Львова 1985 года рождения, получил закрытую черепно-мозговую травму, убойную рану теменной области, закрытый перелом правого предплечья. Его госпитализировали в БСМП.

Задержка в движении поезда №749 составила 1 час 16 минут. Причины трагедии устанавливаются.

Напомним, в Киеве поезд насмерть сбил мужчину и женщину, которые переходили пути в неустановленном месте.

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