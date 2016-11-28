У Лук'янівському СІЗО заявили про готовність видати екс-беркутівців для доставки в суд
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Адміністрація Лук'янівського СІЗО готова видати п'ятьох екс-беркутівців для доставки до Святошинського районного суду Києва, а також забезпечити відеоконференцію з колишніми бійцями "Беркут". Про це повідомив в.о. начальника Лук'янівського СІЗО Сергій Первак в ефірі "112 Україна", передає УНН.
"Сама адміністрація слідчого ізолятора готова видати зазначених ув'язнених до доставки в суд", – зазначив С.Первак.
Говорячи про те, чому екс-беркутівців не доставили до суду в п'ятницю, керівник СІЗО зазначив: "У даний час проводиться службова перевірка щодо співробітників слідчого ізолятора, так і конвойної служби. Там вже будуть до них відповіді з даного питання".
"Ну а з урахуванням того, щоб не допустити п'ятничного варіанту, хочу зазначити, що в слідчому ізоляторі працюють сім кабінетів відеоконференції, які в свою чергу обладнані необхідною апаратурою. Це може забезпечити відеоконференцію, зв'язок з будь-яким судом Києва та Київської області", - додав С.Первак.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану.
Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва вирішив допитати екс-президента Віктора Януковича та екс-командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка у режимі відеоконференцзв’язку у межах кримінального провадження за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстрілі активістів Майдану.
Відеодопит був призначений на 25 листопада. Віктор Янукович з'явився для дачі свідчень через відеозв'язок до Ростовського суду у РФ.
Екс-беркутівців не було доставлено до суду. Виїзд з Лук'янівського СІЗО, де їх утримували, заблокували активісти.
Суд переніс засідання на 28 листопада. У "Правому секторі" повідомили, що наразі не збираються блокувати Святошинський райсуд.