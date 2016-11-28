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В Лукьяновском СИЗО заявили о готовности выдать экс-беркутовцев для доставки в суд

Киев • УНН

 • 6446 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Администрация Лукьяновского СИЗО готова выдать пятерых экс-беркутовцев для доставки в Святошинский районный суд Киева, а также обеспечить видеоконференцию с бывшими бойцами "Беркут". Об этом сообщил и.о. начальника Лукьяновского СИЗО Сергей Первак в эфире "112 Украина", передает УНН.

В Лукьяновском СИЗО заявили о готовности выдать экс-беркутовцев для доставки в суд

"Сама администрация следственного изолятора готова выдать указанных заключенных для доставки в суд", - отметил С.Первак.

Говоря о том, почему экс-беркутовцев не доставили в суд в пятницу, руководитель СИЗО отметил: "В настоящее время проводится служебная проверка в отношении сотрудников СИЗО и конвойной службы. Там уже будут у них ответы по данному вопросу".

"Ну а с учетом того, чтобы не допустить пятничного варианта, хочу отметить, что в следственном изоляторе работают семь кабинетов видеоконференции, которые в свою очередь оборудованы необходимой аппаратурой. Это может обеспечить видеоконференцию, связь с любым судом Киева и Киевской области", - добавил С.Первак.

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