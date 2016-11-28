В Лукьяновском СИЗО заявили о готовности выдать экс-беркутовцев для доставки в суд

"Сама администрация следственного изолятора готова выдать указанных заключенных для доставки в суд", - отметил С.Первак.

Говоря о том, почему экс-беркутовцев не доставили в суд в пятницу, руководитель СИЗО отметил: "В настоящее время проводится служебная проверка в отношении сотрудников СИЗО и конвойной службы. Там уже будут у них ответы по данному вопросу".

"Ну а с учетом того, чтобы не допустить пятничного варианта, хочу отметить, что в следственном изоляторе работают семь кабинетов видеоконференции, которые в свою очередь оборудованы необходимой аппаратурой. Это может обеспечить видеоконференцию, связь с любым судом Киева и Киевской области", - добавил С.Первак.