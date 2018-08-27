У Лондоні автомобіль в’їхав в автобусну зупинку: є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Лондоні (Велика Британія - ред.) близько 4 години ранку за місцевим часом автомобіль, який переслідувала поліція, в’їхав у автобусну зупинку. У результаті дорожньо-транспортної події постраждали 4 людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Daily Express.
Постраждалими виявилися три пасажири машини та простий перехожий. Усі вони були госпіталізовані.
Додамо, що водія автомобіля заарештували за підозрою у небезпечному водінні.
Нагадаємо, за свідченнями очевидців, вранці у вівторок, 15 серпня, Хатер півтори години їздив по округу Вестмінстер за кермом автомобіля Ford Fiesta до того, як скоїв наїзд на велосипедистів і пішоходів у будівлі парламенту. Після цього машина продовжила рух і врізалася в огорожу біля приміщень Палати лордів. У результаті інциденту постраждали три людини.