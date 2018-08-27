В Лондоне автомобиль въехал в автобусную остановку: есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. В Лондоне (Великобритания - ред.) около 4:00 утра по местному времени автомобиль, который преследовала полиция, въехал в автобусную остановку. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 4 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Daily Express.
Пострадавшими оказались три пассажира машины и простой прохожий. Все они были госпитализированы.
Добавим, что водитель автомобиля арестовали по подозрению в опасном вождении.
Напомним, по свидетельствам очевидцев, утром во вторник, 15 августа, Хатер полтора часа ездил по округу Вестминстер за рулем автомобиля Ford Fiesta до того, как совершил наезд на велосипедистов и пешеходов в здании парламента. После этого машина продолжила движение и врезалась в ограждение возле помещений Палаты лордов. В результате инцидента пострадали три человека.