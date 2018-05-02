У Лівії терористи напали на центрвиборчком: є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У середу 2 травня в лівійському Тріполі терористи напали на штаб центральної виборчої комісії Лівії. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Libya Observer.
Атака сталася під час реєстрації виборців напередодні виборів, очікуваних в кінці цього року. За останньою інформацією, в результаті нападу загинули 16 людей, ще 19 отримали поранення.
Представник виборчої комісії повідомив, що були вбиті три посадових особи та четверо членів сил безпеки. Правоохоронці ліквідували двох нападників.
Як повідомляв УНН, біля узбережжя Лівії перекинувся човен з нелегальними мігрантами. В результаті події загинули 11 людей, 83 інших мігрантів отримали рятувальники.