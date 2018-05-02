В Ливии террористы напали на центризбирком: есть жертвы

Атака произошла во время регистрации избирателей в преддверии выборов, ожидаемых в конце этого года. По последней информации, в результате нападения погибли 16 человек, еще 19 получили ранения.

Представитель избирательной комиссии сообщил, что были убиты три должностных лица и четверо членов сил безопасности. Правоохранители ликвидировали двух нападавших.



Как сообщал УНН, у побережья Ливии перевернулась лодка с нелегальными мигрантами. В результате происшествия погибли 11 человек, 83 других мигрантов получили спасатели.