У Литві почалося голосування у другому турі виборів в Сейм

Відзначається, що в другому турі виборці мають обрати володарів 68 з 141 мандата. Сейм обирається на 4 роки загальним таємним голосуванням за змішаною системою: 71 депутат - в одномандатних округах за мажоритарною системою, 70 - за партійними списками.

За підсумками першого туру, що відбувся два тижні тому, виборці віддали голоси за кандидатів у депутати за партійними списками (70 мандатів), а в одномандатних округах визначилися тільки три депутати. До другого туру в останніх 68 округах пройшли по два кандидати, що набрали найбільшу кількість голосів за умови, що ніхто з них не подолав поріг 50% голосів.

Правом голосу, згідно зі списками Головної виборчої комісії, у другому турі мають більш 2,3 млн литовців. Вибори вважатимуться такими, що відбулися при явці не менше 25%. У першому турі вона склала 47,16%.

Нагадаємо, в Литві 11 жовтня відбувся перший тур чергових парламентських виборів.