В Литве началось голосование во втором туре выборов в Сейм

Отмечается, что во втором туре избирателям предстоит назвать обладателей 68 из 141 мандата. Сейм избирается на 4 года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: 71 депутат — в одномандатных округах по мажоритарной системе, 70 — по партийным спискам.

По итогам первого тура, состоявшегося две недели назад, избиратели отдали голоса за кандидатов в депутаты по партийным спискам (70 мандатов), а в одномандатных округах определились только три депутата. Во второй тур в оставшихся 68 округах прошли по два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов при условии, что никто из баллотировавшихся не преодолел порог 50% голосов.

Правом голоса, согласно спискам Главной избирательной комиссии, во втором туре обладают более 2,3 млн литовцев. Выборы будут считаться состоявшимися при явке не менее 25%. В первом туре она составила 47,16%.

Напомним, в Литве 11 октября состоялся первый тур очередных парламентских выборов.