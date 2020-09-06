У курортному місті в Тунісі стався теракт, є загиблі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. У Тунісі в результаті нападу, яке розцінили як теракт, вбито офіцера поліції, ще один - отримав поранення, пише BBC, інформує УНН.
"Силовики у Тунісі заявляють, що внаслідок ножового нападу на прибережному курорті Сус був убитий поліцейський та ще один поранений. Також під час інциденту, який розцінюється як теракт, було вбито трьох нападників", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що напад стався у курортному місті Сус у неділю. Ймовірні бойовики протаранили на автомобілі контрольно-пропускний пункт нацгвардійців, а потім атакували двох співробітників силових структур з ножами.
Вказується, що терористи захопили зброю і поліцейський автомобіль й під час їх переслідування через туристичний район Порт-ель-Кантауї і перестрілки, що послідувала згодом, всіх трьох нападників поліція ліквідувала.
Також невідомо, чи були нападники пов'язані з якоюсь конкретною екстремістською групою.
Як повідомлялося раніше в УНН, у Новій Зеландії оголосили вирок стрілку, який вбив понад 50 людей у мечеті.