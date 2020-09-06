В курортном городе в Тунисе произошел теракт, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Тунисе в результате нападения, которое расценили как теракт, убит офицер полиции, еще один - получил ранения, пишет BBC, передает УНН.
"Силовики в Тунисе заявляют, что в результате ножевого нападения на прибрежном курорте Сус был убит полицейский и еще один ранен. Также во время инцидента, который расценивается как теракт, были убиты трое нападавших", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нападение произошло в курортном городе Сус в воскресенье. Предполагаемые боевики протаранили на автомобиле контрольно-пропускной пункт нацгвардейцев, а затем атаковали двух сотрудников силовых структур с ножами.
Указывается, что террористы захватили оружие и полицейский автомобиль и при их преследовании через туристический район Порт-эль-Кантауи и перестрелки, последовавшей впоследствии, всех троих нападавших полиция ликвидировала.
Также неизвестно, были ли нападавшие связаны с какой-то конкретной экстремистской группой.
Как сообщалось ранее в УНН, в Новой Зеландии объявили приговор стрелку, который убил более 50 человек в мечети.