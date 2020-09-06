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В курортном городе в Тунисе произошел теракт, есть погибшие

Киев • УНН

 • 16460 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. В Тунисе в результате нападения, которое расценили как теракт, убит офицер полиции, еще один - получил ранения, пишет BBC, передает УНН.

В курортном городе в Тунисе произошел теракт, есть погибшие

"Силовики в Тунисе заявляют, что в результате ножевого нападения на прибрежном курорте Сус был убит полицейский и еще один ранен. Также во время инцидента, который расценивается как теракт, были убиты трое нападавших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападение произошло в курортном городе Сус в воскресенье. Предполагаемые боевики протаранили на автомобиле контрольно-пропускной пункт нацгвардейцев, а затем атаковали двух сотрудников силовых структур с ножами.

Указывается, что террористы захватили оружие и полицейский автомобиль и при их преследовании через туристический район Порт-эль-Кантауи и перестрелки, последовавшей впоследствии, всех троих нападавших полиция ликвидировала.

Также неизвестно, были ли нападавшие связаны с какой-то конкретной экстремистской группой.

Как сообщалось ранее в УНН, в Новой Зеландии объявили приговор стрелку, который убил более 50 человек в мечети.

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