У Кропивницькому пройшла акція на підтримку політв'язнів

На площі Героїв Майдану, перед будівлею облдержадміністрації, зібралися кілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати із закликами дати свободу українським громадянам, а також червоні повітряні кульки.

Захід провели на підтримку тих, хто був, є і залишається у боротьбі за свободу України. Крім того, організатори мали на меті привернути увагу до грубого порушення прав і свобод наших співвітчизників, незалежно від того, де вони перебувають – на окупованих територіях, у полоні, вважаються зниклими безвісти чи знаходяться у тюрмах РФ та анексованого Криму.

Завершилась акція молебнем за Україну.

Нагадаємо, ПАРЄ ухвалила резолюцію стосовно українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються у РФ.