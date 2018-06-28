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У Кропивницькому пройшла акція на підтримку політв'язнів

У Кропивницькому пройшла акція на підтримку політв'язнів

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 28 червня. УНН. Сьогодні у Кропивницькому відбулася акція "Свобода варта того, щоб за неї боротися" на підтримку політв’язнів та військовополонених, повідомляє кореспондент УНН.

На площі Героїв Майдану, перед будівлею облдержадміністрації, зібралися кілька десятків людей. Вони тримали в руках плакати із закликами дати свободу українським громадянам, а також червоні повітряні кульки.

Захід провели на підтримку тих, хто був, є і залишається у боротьбі за свободу України. Крім того, організатори мали на меті привернути увагу до грубого порушення прав і свобод наших співвітчизників, незалежно від того, де вони перебувають – на окупованих територіях, у полоні, вважаються зниклими безвісти чи знаходяться у тюрмах РФ та анексованого Криму.

Завершилась акція молебнем за Україну.

Нагадаємо, ПАРЄ ухвалила резолюцію стосовно українських політичних в'язнів, які незаконно утримуються у РФ. 

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