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06:48 • 30592 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 79598 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 104093 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 119489 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 139322 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144595 просмотра

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7 марта, 19:45 • 182862 просмотра

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В Кропивницком прошла акция в поддержку политзаключенных

В Кропивницком прошла акция в поддержку политзаключенных

Киев  •  УНН

 • 52690 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 28 июня. УНН. Сегодня в Кропивницком состоялась акция "Свобода стоит того, чтобы за нее бороться" в поддержку политзаключенных и военнопленных, сообщает корреспондент УНН.

На площади Героев Майдана, перед зданием облгосадминистрации собрались несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с призывами дать свободу украинским гражданам, а также красные воздушные шарики.

Мероприятие провели в поддержку тех, кто был, есть и остается в борьбе за свободу Украины. Кроме того, организаторы преследовали цель привлечь внимание к грубому нарушению прав и свобод наших соотечественников, независимо от того, где они находятся – на оккупированных территориях, в плену, считаются пропавшими без вести или находятся в тюрьмах РФ и аннексированного Крыма.

Завершилась акция молебном за Украину.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию в отношении украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в РФ.

Украинские Национальные Новости

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