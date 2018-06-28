В Кропивницком прошла акция в поддержку политзаключенных

На площади Героев Майдана, перед зданием облгосадминистрации собрались несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с призывами дать свободу украинским гражданам, а также красные воздушные шарики.

Мероприятие провели в поддержку тех, кто был, есть и остается в борьбе за свободу Украины. Кроме того, организаторы преследовали цель привлечь внимание к грубому нарушению прав и свобод наших соотечественников, независимо от того, где они находятся – на оккупированных территориях, в плену, считаются пропавшими без вести или находятся в тюрьмах РФ и аннексированного Крыма.

Завершилась акция молебном за Украину.

Напомним, ПАСЕ приняла резолюцию в отношении украинских политических заключенных, незаконно содержащихся в РФ.