У Кропивницькому підозрюваний у хабарництві депутат вийшов під заставу
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 10 липня. УНН. Депутат районної ради Кропивницького, якого викрили на отриманні неправомірної вигоди у сумі 133 тисячі гривень, вийшов під заставу. Про це УНН повідомила речниця прокуратури Кіровоградської області Наталія Алєксєєнко.
"Була визначена сума застави Ленінським районним судом, і депутат вийшов під заставу", – сказала вона.
Слідчий суддя ухвалив рішення про застосування до депутата запобіжного заходу у вигляді застави в сумі 140 960 гривень.
За викликом слідчого він повинен з’являтися для опитів, що проводяться в межах розслідування.
Нагадаємо, правоохоронці викрили очільника одного з відділів Кіровоградської ОДА у хабарництві.