В Кропивницком подозреваемый во взяточничестве депутат вышел под залог
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 10 июля. УНН. Депутат районного совета Кропивницкого, которого уличили в получении неправомерной выгоды в сумме 133 тыс. гривен, вышел под залог. Об этом УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Кировоградской области Наталья Алексеенко.
"Была определена сумма залога Ленинским районным судом, и депутат вышел под залог", - сказала она.
Следственный судья принял решение о применении к депутату меры пресечения в виде залога в сумме 140 960 гривен.
По вызову следователя он должен являться для опросов, проводимых в рамках расследования.
Напомним, правоохранители разоблачили руководителя одного из отделов Кировоградской ОГА во взяточничестве.