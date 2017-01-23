У Кропивницькому оголосили про підозру патрульному, який збив двох студенток
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні у Кропивницькому оголосили про підозру патрульному поліцейському, який 17 жовтня 2016 року збив на пішохідному переході двох студенток. Про це кореспонденту УНН повідомили в прес-службі обласної прокуратури.
“Патрульному було оголошено про підозру за ч. 1 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки руху). Йому загрожує відповідальність у вигляді обмеження волі строком до 3 років. У ДТП двоє дівчат постраждали, в однієї були легкі тілесні ушкодження, інша перебувала на лікарняному більше двох тижнів”, — повідомили у прес-службі.
Також у прес-службі додали, що було направлено клопотання до Патрульної поліції Кропивницького, щодо вирішення питання відсторонення його від посади і подальшого перебування на службі за результатами службового розслідування.