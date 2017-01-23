В Кропивницком объявили о подозрении патрульному, который сбил двух студенток
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня в Кропивницком объявили о подозрении патрульному полицейскому, который 17 октября 2016 года сбил на пешеходном переходе двух студенток. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
"Патрульному было объявлено о подозрении по ч. 1 ст.286 УК (нарушение правил безопасности движения). Ему грозит ответственность в виде ограничения свободы сроком до 3 лет. В ДТП две девушки пострадали, у одной были легкие телесные повреждения, другая находилась на больничном более двух недель", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе добавили, что было направлено ходатайство в патрульную полицию Кропивницкого, относительно решения вопроса отстранения его от должности и дальнейшего пребывания на службе по результатам служебного расследования.