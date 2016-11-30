У Кропивницькому 80% теплових мереж визнали зношеними

“Особливо складна ситуація по вулицях Гагаріна і Київській. Серйозно мережами ніхто не займався років 30”, — повідомили у міськраді.

Також в прес-службі додали, що ремонт критичних магістралей запланували на наступний рік. Постійні аварії на цих магістралях не дають можливості провести капітальний ремонт і асфальтового покриття на цих вулицях. Ціна питання — більше 20 мільйонів гривень.

У міськраді планують шукати зовнішні кошти, залучати державну субвенцію.