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У Кропивницькому 80% теплових мереж визнали зношеними

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 30 листопада. УНН. Високу ступінь зношеності мають 80% теплових мереж у Кропивницькому. Про це поінформували у прес-службі міської ради, повідомляє УНН.

У Кропивницькому 80% теплових мереж визнали зношеними

“Особливо складна ситуація по вулицях Гагаріна і Київській. Серйозно мережами ніхто не займався років 30”, — повідомили у міськраді.

Також в прес-службі додали, що ремонт критичних магістралей запланували на наступний рік. Постійні аварії на цих магістралях не дають можливості провести капітальний ремонт і асфальтового покриття на цих вулицях. Ціна питання — більше 20 мільйонів гривень.

У міськраді планують шукати зовнішні кошти, залучати державну субвенцію.

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