В Кропивницком 80% тепловых сетей признали изношенными
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Высокую степень изношенности имеют 80% тепловых сетей в Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета, сообщает УНН.
"Особенно сложная ситуация по улицам Гагарина и Киевской. Серьезно сетями никто не занимался лет 30", - сообщили в горсовете.
Также в пресс-службе добавили, что ремонт критических магистралей запланировали на следующий год. Постоянные аварии на этих магистралях не дают возможности провести капитальный ремонт и асфальтового покрытия на этих улицах. Цена вопроса - более 20 млн гривен.
В горсовете планируют искать внешние средства, привлекать государственную субвенцию.