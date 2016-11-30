В Кропивницком 80% тепловых сетей признали изношенными

"Особенно сложная ситуация по улицам Гагарина и Киевской. Серьезно сетями никто не занимался лет 30", - сообщили в горсовете.

Также в пресс-службе добавили, что ремонт критических магистралей запланировали на следующий год. Постоянные аварии на этих магистралях не дают возможности провести капитальный ремонт и асфальтового покрытия на этих улицах. Цена вопроса - более 20 млн гривен.

В горсовете планируют искать внешние средства, привлекать государственную субвенцию.