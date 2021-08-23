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У Кривому Розі жінку під час плавання збив катер: їй ампутувало руку

Київ • УНН

 • 26331 перегляди

КИЇВ. 23 серпня. УНН. У селі Мар’янівка, що під Кривим Рогом на Дніпропетровщині, на туристичній базі жінка під час плавання зіткнулася з катером, внаслідок чого їй ампутувало руку. Про це журналісту УНН повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Дніпропетровській області.

Цитата:

“Катер під час плавання врізався у жінку 1962 року народження. Попередній діагноз: ампутація правої руки”, - зазначили в поліції.

Деталі

У поліції додали, що постраждалу доставили в міську лікарню №2 в Кривому Розі. Правоохоронці з'ясовують деталі інциденту.

Нагадаємо

У липні на Львівщині в руках 6-річного хлопчика розірвалась петарда, внаслідок чого він втратив чотири пальці.

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