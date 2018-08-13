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В анексованому Криму третій день не можуть загасити пожежу в заповіднику

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Три вертольоти і літак МНС Росії Іл-76 у понеділок вранці відновили роботи з ліквідації великої природної пожежі у горах поблизу курорту Ялта на півдні анексованого Росією Криму, осередок якого в урочищі Уч-Кош. Про це повідомив представник місцевого підконтрольного РФ управління МНС, передає УНН з посиланням на ТАСС.

В анексованому Криму третій день не можуть загасити пожежу в заповіднику

"Триває робота щодо повної ліквідації пожежі. Зранку вилетів перший борт - Іл-76 працює, потім о 7:05 стартували три вертольоти", - розповів співрозмовник.

За його словами, площа пожежі не збільшується, погода ліквідації загоряння не заважає. "Погода нормальна, але дощів поки не очікується", - відзначили у МНС РФ, додавши, що в регіоні зберігається висока пожежна небезпека.

Інформація про загорання у горах між Ялтинським і Кримським заповідниками надійшла о 16:21 в суботу, осередок був в урочищі Уч-Кош неподалік від центру Ялти. У неділю пожежа була локалізована на площі 26 га.

Нагадаємо, в Україні оголошено найвищий рівень пожежної небезпеки.

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