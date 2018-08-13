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В аннексированном Крыму третий день не могут потушить пожар в заповеднике

Киев • УНН

 • 11045 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Три вертолета и самолет МЧС России Ил-76 в понедельник утром возобновили работы по ликвидации крупного природного пожара в горах близ курорта Ялта на юге аннексированного Россией Крыма, очаг которого в урочище Уч-Кош. Об этом сообщил представитель местного подконтрольного РФ управления МНС, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В аннексированном Крыму третий день не могут потушить пожар в заповеднике

"Продолжается работа по полной ликвидации пожара. С утра вылетел первый борт - Ил-76 работает, затем в 7:05 стартовали три вертолета", - рассказал собеседник.

По его словам, площадь пожара не увеличивается, погода ликвидации возгорания не мешает. "Погода нормальная, но дождей пока не ожидается", - отметили в МНС РФ, добавив, что в регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Информация о возгорании в горах между Ялтинским и Крымским заповедниками поступила в 16:21 в субботу, очаг находился в урочище Уч-Кош недалеко от центра Ялты. В воскресенье пожар был локализован на площади 26 га.

Напомним, в Украине объявлен самый высокий уровень пожароопасности.

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