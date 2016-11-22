У Криму 1,3 тис. співробітників СБУ перейшли на бік ворога - В.Грицак

"На жаль, у нас теж є дезертири, які перейшли на бік ворога. Це більше 1300 співробітників СБУ, які служили у кримському главку. Це і частина Центру спеціальних операцій, це і частина ГУ СБУ АРК, тощо", - сказав він.

В.Грицак додав, що в Україні відзначають 25 березня День СБУ, але водночас започатковане свято зрадника.

Нагадаємо, представник Чорноморського флоту РФ повідомив, що російських військових нібито заманили на пункт пропуску “Джанкой” для передачі документів та затримали, щойно вони перейшли адмінмежу.