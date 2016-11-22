В Крыму 1,3 тыс. сотрудников СБУ перешли на сторону врага - В.Грицак
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Крыму 1300 сотрудников Службы безопасности Украины дезертировали, перейдя на сторону врага. Об этом сказал на брифинге председатель Службы безопасности Украины Василий Грицак, передает корреспондент УНН.
"К сожалению, у нас тоже есть дезертиры, перешедшие на сторону врага. Это более 1300 сотрудников СБУ, которые служили в крымском главке. Это и часть Центра специальных операций, это и часть ГУ СБУ АРК и т.д.", - сказал он.
В.Грицак добавил, что в Украине отмечают 25 марта День СБУ, но одновременно начат праздник предателя.
Напомним, представитель Черноморского флота РФ сообщил, что российских военных якобы заманили на пункт пропуска "Джанкой" для передачи документов и задержали, как только они перешли админграницу.